الطبوبي: من يُريد أن يحكم البلاد عليه أن يقرأ تاريخ اتحاد الشغل

أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم الثلاثاء، أن البلاد تمر ّ بمنعطفات خطيرة ومنعرجات دقيقة، لافتا إلى أن ما يُحاك للمنظمة ليس بالجديد في كل مراحل التاريخ.

كما قال نور الدين الطبوبي: « لنا تاريخ ولنا حاضرا ولنا مستقبل ومن يُريد أن يحكم هذه البلاد عليه أولا أن يقرأ التاريخ جيدا وأن يقرأ تاريخ الاتحاد.. لا يُمكن أن تمرّ بعض السهام التي ليست في محلها » .

واكد الطبوبي أن المنظمة الشغيلة لا تصطف إلا للخيارات الوطنية والدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، وكان من الأجدر تقديم رسائل طمأنة للمفقرين والمهمشين والمعطلين والعائلات المعوزة.

كما أضاف الطبوبي: « العمل النقابي ماهوش زربية بش تمشي عليه بل طريق معبد بالأشواك ولكن فيه لذة وقناعات خاصة » .

وأكد الطبوبي أن الاتحاد يُساند مسار 25 جويلية ولكن لا يُعطي صكا على بياض، داعيا إلى التشاركية وتسقيف آجال مع الاتعاظ من التجارب السابقة لبناء المستقبل مع بعضنا البعض.

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