الطبوبي: هيئة إدارية وطنية ستنعقد يوم غدٍ وهي سيدة نفسها في اتخاذ القرار

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على الاحتفال بيوم العلم في مقر الاتحاد الجهوي بالمنستير اليوم السبت، أن المفاوضات التي تواصلت ليلة أمس طيلة 7 ساعات مع رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي و وزيرة المالية قد شهدت بعض التعثر وقد تم طرح بعض المقترحات لحلحلة الأوضاع.

وأعلن الطبوبي أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنعقد يوم غدٍ الأحد، مؤكدا أنها سيدة نفسها في اتخاذ القرار.

كما توقع الطبوبي في الساعات الأخيرة مواصلة وضع اللمسات الأخيرة مع الحكومة من أجل الوصول لاتفاق .

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