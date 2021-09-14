الطبوبي والزاوية يُؤكدان ضرورة تعيين حكومة وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء، بوفد عن التكتل يقوده خليل الزاوية الأمين العام للحزب للتشاور حول الوضع العام للبلاد و كيفية مواصلة تركيز النظام الديمقراطي وتقديم حلول جدية للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
ووقع التأكيد على ضرورة الإسراع بتعيين حكومة وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتركيز الهيئات الدستورية دون المساس بالدستور.
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