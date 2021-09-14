الطبوبي والزاوية يُؤكدان ضرورة تعيين حكومة وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

اخر تحديث : 14/09/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الطبوبي والزاوية

التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء، بوفد عن التكتل يقوده خليل الزاوية الأمين العام للحزب للتشاور حول الوضع العام للبلاد و كيفية مواصلة تركيز النظام الديمقراطي وتقديم حلول جدية للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
ووقع التأكيد على ضرورة الإسراع بتعيين حكومة وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتركيز الهيئات الدستورية دون المساس بالدستور.


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