الطبوبي والزاوية يُؤكدان ضرورة تعيين حكومة وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

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المرزوقي: ذاهبون إلى أزمة اقتصادية خانقة والنموذج اللبناني سيكون مصيرنا أكد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم ا ...

ملك اسبانيا يدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة دعا ملك إسبانيا "فيليب السادس" رئيس البرلمان "باتخي لوبيز" أمس الثلاثاء ، إلى حل البرلمان بم ...

محمد بن سالم: للشاهد حقه الدستوري في الترشح أو عدمه للرئاسة أكد عضو مجلس شورى حركة النهضة "محمد بن سالم" في تصريح إعلامي يوم أمس الأحد، أن لرئيس الحكومة ...