الطبوبي وماجول يُؤكّدان عزمهما المساهمة في تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس

انعقد صباح اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقاء بين سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الملفات المشتركة من بينها المفاوضات الاجتماعية والعمل على إنهاءها في أقرب الآجال من أجل خلق مناخ اجتماعي سليم، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي والمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص.

كما اكد الطرفان عزمهما المساهمة في تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.

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