الطبوبي وموسي يتباحثان بخصوص سبل التنسيق وتقريب المواقف

التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمقر المنظمة الشغيلة.
وتداول الطرفان في الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الحالي للبلاد وسبل التنسيق وتقريب المواقف لقطع الطريق أمام عودة حكم حركة النهضة وفي نفس الوقت منع السقوط في منظومة الحكم الفردي ووضع حد لتواصل تعطيل دواليب الدولة .
وحضر اللقاء ثلة من أعضاء الديوان السياسي للحزب وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد.
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