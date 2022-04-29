الطبوبي وموسي يتباحثان بخصوص سبل التنسيق وتقريب المواقف

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الطبوبي: تونس في حاجة إلى رُؤية جديدة ووحدة وطنية صماء لإنقاذها اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي عقب اجتما ...

اليوم: لقاء هام سيجمع "الطبوبي" برئيس الحكومة أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أن لقاء هاما سي ...

الطبوبي ينفي اتفاقه مع رئيس الحكومة على إقالة ناجي جلول نفى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، امس السبت، ما تم تداوله عب ...