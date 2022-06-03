الطبوبي يتّفق مع 4 هياكل على التنسيق والعمل المشترك دفاعا عن الديمقراطية

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حركة حماس تُكرم نور الدين الطبوبي التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين، سامي أبو ز ...

الطبوبي وموسي يتباحثان بخصوص سبل التنسيق وتقريب المواقف التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، رئيسة الح ...