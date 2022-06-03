الطبوبي يتّفق مع 4 هياكل على التنسيق والعمل المشترك دفاعا عن الديمقراطية

اخر تحديث : 03/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الطبوبي و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

إلتقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، وفدا ممثلا عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
واستعرض اللقاء الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتم الاتفاق على بلورة تنسيق كامل خلال الفترة القادمة من أجل عمل مشترك دفاعا عن مبادئ الدولة الوطنية المدنية والديمقراطية .


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