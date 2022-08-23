الطبوبي يتعهد بالبحث عن حلول عاجلة لضمان ديمومة وكالة التبغ والوقيد

أدى ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل، بحضور الامين العام نور الدين الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي صلاح الدين السالمي وأنور بن ڨدورة ومحمد الشايب، جلسة عمل حول وضعية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

واكد المكتب النقابي ان الوكالة تعيش عدة صعوبات في الفترة الأخيرة، والتي لم تعهدها من قبل، رغم المجهودات المتظافرة لأبناء وبنات الوكالة والتي حققت أرباحا قاربت 100 مليون دينار لتدعيم خزينة الدولة، حسب بلاغ صادر عن النقابة الاساسية للوكالة اليوم الاثنين.

وجاء في ذات البلاغ ان الوضعية المالية صعبة ومتأزمة للمؤسسة الى جانب فقدان مستلزمات عملية الإنتاج الذي سيؤدي حتما إلى بطالة تقنية في غضون شهر، وذلك لفقدان الموارد .

كما يطالب اعوان الوكالة بصرف مستحقاتهم، خاصة مع ضعف تدعيم الصندوق الإجتماعي الناتج عن شحن سلطة الإشراف في صرف مستحقات الوكالة من مرابيحها.

وفي ختام الجلسة تعهد الأمين العام بعقد جلسة مع وزارة المالية في أقرب الآجال للبحث عن حلول جذرية وعاجلة لهذه المسائل الحيوية العالقة لضمان ديمومة المؤسسة على أن تكون هذه الجلسة بحضور عضو من المكتب التنفيذي وممثلين عن جامعة المالية والتخطيط وممثلين عن النقابة الأساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتونس.

كلمات البحث :الطبوبي;حلول;وكالة التبغ والوقيد