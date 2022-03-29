الطبوبي يدعو إلى حلّ البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار مع إذاعة موازاييك أف أم اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد مع مسار 25 جويلية ولا رجوع إلى الوراء، مشددا في الآن ذاته على أنه لا للتفرد بالقرارات.

وأكد الطبوبي أن البناء يجب أن يكون تشاركيا مع المجتمع المدني وكل القوى الوطنية والتي تتميز ببعد النظر، معتبرا دعوة البعض إلى شرعية أخرى خطرا وأن مسار 25 جويلية قادر على الذهاب إلى الأمام لإصلاح تونس.

وقال الطبوبي إن الدولة ليست ملكا لأي أحد، رافضا اجتماع مكتب مجلس الشعب المجمد المقرر ليوم غدٍ وداعيا رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

وشدد الطبوبي على أن الأزمة الحقيقية اليوم هي أزمة ثقة بين الجميع.

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