الطبوبي يدعو المشيشي لمنح تراخيص للمؤسسات الخاصة الأجنبية بتونس لتلقيح عمالها

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، بقصر الحكومة بالقصبة مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذه اللقاءات الدورية مع الأمين العام للمنظمة الشغيلة، او بين الحكومة والطرف النقابي من أجل التوصل لاتفاقات وحلول لصالح التونسيين خاصة في ظل هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والصحي الصعب، منوها في هذا الخصوص بأن الحكومة حرصت على الوفاء بكل التزاماتها وحتى التعهدات التي أخذتها الحكومات السابقة في إطار تواصل الدولة والحفاظ على هيبتها وايمانها بضرورة العمل المشترك مع كل الشركاء الاجتماعيين.

من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة تركيز الجهود في مجابهة جائحة كورونا خاصة في المناطق التي تعرف نسقا عاليا لانتشار عدوى كوفيد-19، ومنها بالخصوص ولاية تطاوين وبقية ولايات الجنوب الشرقي.

كما طرح نورالدين الطبوبي مسألة منح تراخيص للمؤسسات والمعامل الكبرى في القطاع الخاص والتي يمتلكها مستثمرون أجانب ولديهم إمكانيات لاقتناء التلقيح حتى يتم تطعيم العمال وإعادة الإنعاش الاقتصادي فضلا عن المساهمة في المجهود الوطني في مجابهة وباء كورونا.

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