الطبوبي يدعو سعيد إلى طمأنة التونسيين حول مستقبلهم وقدرتهم الشرائية

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس يتفهم ويتبنى مطالب النقابيين والعمال فيما يتعلّق برفض التفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم.

ودعا الطبوبي الرئيس إلى طمأنة التونسيين حول مستقبلهم وقدرتهم الشرائية، مبرزا بأن مواقف الرئيس حول المسائل الاجتماعية لا تختلف عن مواقف اتحاد الشغل.

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