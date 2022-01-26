الطبوبي يدعو سعيد لاعتبار 26 جانفي يوما وطنيا للاحتجاجات الاجتماعية

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وذلك بمناسبة الذكرى 44 للإضراب العام يوم 26 جانفي 1978.

وأعرب سعيد عن تقديره للاتحاد وعن إجلاله للشهداء وللحركة الاحتجاجية العمالية مستعرضا عدالة القضية العمالية آنذاك، وفق بلاغ صادر عن اتحاد الشغل.

وأفاد الاتحاد بأن الاتصال كان فرصة لدعوة الرئيس إلى قبول العريضة الوطنية الداعية إلى اعتبار يوم 26 جانفي يوما وطنيا للاحتجاجات الاجتماعية.

يُشار إلى أنه تم اليوم إطلاق حملة « مانسيناش 26 جانفي » تحت إشراف الإتحاد العام التونسي للشغل ومن تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان و جمعية برسبكتيف العامل التونسي ودوك هاوس، هدفها هو تتويج هذه المبادرة بإقرار 26 جانفي من كل سنة يوما وطنيا لتخليد ذكرى ضحاياه وانصاف تاريخ الحركات الاحتجاجية والنضالات الاجتماعية، وفق عريضة صادر اليوم .

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