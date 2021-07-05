الطبوبي يراسل النقابات الأمريكية للتدخل من أجل ارسال عاجل للتلقيح إلى تونس

وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس النقابات الأمريكية AFL-CIO، داعيا النقابات الأمريكية إلى التوسط مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية قصد إرسال عاجل للمواد الطبية بما في ذلك اللقاحات بكميات كافية ، وكذلك الوسائل اللوجستية إلى تونس والدول الإفريقية الأخرى التي تعاني من أزمة صحية حادة .

ويأتي هذا الطلب في إطار العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المنظمتين منذ الخمسينات حيث كان الزعيم فرحات حشاد من المساهمين في توحيد العمل النقابي الأمريكي و تدخل الزعيم الحبيب عاشور في الستينات والسبعينات من أجل جلب القمح للدولة التونسية بأسعار تفاضلية ، وفق ما نشرته جريدة الشعب.

وذكرت رسالة الأمين العام ما تشهده تونس من حالة صحية غير مسبوقة مرتبطة بشكل خاص بالانتشار المقلق للفيروس ومحدودية الموارد من حيث اللقاحات والخدمات اللوجستية لمواجهة الأزمة ، بالإضافة إلى أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.

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