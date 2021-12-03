الطبوبي يعتذر من بودن

قدّم الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي خلال تدخل هاتفي له في قناة التاسعة، مساء أمس الخميس، اعتذاراته إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد وصفها في تصريح سابق بـ »المسكينة » .

وقال الطبوبي إنه لم يقصد الإساءة لها بل يقصد الوضعية الصعبة التي وضعت فيها في ظل أزمة إفتصادية وإجتماعية تعيشها البلاد.

هذا وعبر عن دعمه لها لنجاحها في مهمتها.

وكان الطبوبي قد قال في تصريح سابق أمس « مسكينة رئيسة الحكومة في الوضع الذي وُضعت فيه… امرأة افتخرنا بتعيينها رئيسةَ للحكومة لكن تمنيت أن لا تُوضع في هذا الوضع لأن ذلك يمس من صورة المرأة التونسية ».

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