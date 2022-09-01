الطبوبي يقدّم لبودن تقريرا حول برنامج الاصلاحات الاقتصادية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الخميس غرة سبتمبر 2022، بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

ومثل اللقاء فرصة للحديث حول تقدم المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقدم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة تقريرا حول برنامج الاصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة والذي أعده عدد من خبراء الاتحاد.

كلمات البحث :إصلاحات;الطبوبي;بودن