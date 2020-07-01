الطبوبي يُؤكّد ثقته في الرئيس ليكون العنصر الجامع لمختلف المكونات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد والاستحقاقات المنتظرة لتحقيق تطلعات الشعب.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة مقارعة الحجة بالحجة عند الاختلاف، مؤكدا الاستعداد الدائم للتضحية في سبيل الوطن وتحقيق إرادة الشعب وكرامته.

وفي تصريح عقب اللقاء، أفاد نور الدين الطبوبي أنه أطلع رئيس الدولة على الأوضاع الاجتماعية جهويا وقطاعيا، وتأثير المناكفات والتجاذبات السياسية عليها.

وأعرب الطبوبي عن ثقته في رئيس الدولة، المنتخب مباشرة من الشعب، ليكون العنصر الجامع وصوت الحكمة والعقل لإيجاد الحلول مع مختلف المكونات وإخراج بلادنا من المأزق الاقتصادي الراهن لأنه عندما يصبح الاقتصاد متينا يمكن حينئذ حل بقية المشاكل العالقة.

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