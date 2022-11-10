الطبوبي يُرجح انهاء أزمة التعليم الأساسي خلال الساعات القادمة

رجّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على اجتماع بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، التوصل خلال الساعات القادمة إلى حل بخصوص الأزمة الحاصلة بين المعلمين ووزارة الاشراف.

وبين الطبوبي أنه سيتصل بكافة الأطراف بهدف بلوغ اتفاق بين الطرفين.

وشدد الطبوبي على أهمية التوصل إلى حل يضمن كرامة المربين ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين.

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