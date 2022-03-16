الطبوبي يُطالب بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور

طالب الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال تجمع عمالي لقطاع النقل انتظم اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الحكومة بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.

وبرر الطبوبي هذا المطلب بتدهور المقدرة الشرائية للموظفين واهترائها وتزايد غلاء الأسعار مع تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت نسبتها 20 بالمائة، وفق تقديره، معتبرا أن الدخول في مفاوضات اجتماعية جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين ولموظفين.

وقال الطبوبي إن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون، مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن تدهور الوضع لاجتماعية.

وأضاف الطبوبي أن تونس اليوم منهكة ولا يجب مزيد إنهاكها بالخصام والمناكفات، ملاحظا أن اتحاد الشغل منظمة تدعو دائما إلى الحوار ومنفتحة على كل الإصلاحات.

ودعا الطبوبي الحكومة الى أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، مبرزا بأن جل مؤسسات القطاع تشكو عديد النقائص والهنات ما أثّر على الخدمات المسداة ومنها قطاع النقل.

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