الطبيب المعتَدَى عليه في استعجالي بن عروس يروي تفاصل الحادثة

روى يوسف بن ابراهيم الطبيب المناوب في وحدة كوفيد في استعجالي بن عروس اليوم الجمعة، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل مواطن على خلفية وفاة والدته بكورونا.

وأكد الطبيب المعتدي عليه في تصريح لجوهرة أف أم، أنه لا علاقة له بالمريضة التي توفيت ولم يسبق له أن باشر حالتها أو تابعها وأنه كان عابر سبيل عندما أقدم المواطن على التهجم عليه وتعنيفه.

و أضاف الطبيب أن عائلة المريضة قامت بإحضارها وهي في حالة اغماء ليتبين أنها في حالة وفاة و هي مصابة بكوفيد 19، مؤكدا أنه يعمل في وحدة كوفيد الخارجية المنفصلة عن قسم الاستعجالي الذي استقبل المريضة المتوفاة.

و أشار المتحدث إلى أن عائلة المريضة دخلت في حالة هستيريا عند اعلامهم بخبر وفاتها و قام ابنها بتهشيم قاعة استقبال الحالات الاستعجالية وتهشيم البلور الذي يرقد خلفه عدد من المرضى، مؤكدا أنه كان يمر بالصدفة من هناك عندما قام ابن المريضة بتعنيفه دون معرفة سابقة به.

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