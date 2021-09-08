الطرابلسي: اقتطاع 1 بالمائة من الأجور وفّر 460 مليون دينار في سنة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء الثلاثاء، أن اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الأجور بعنوان المساهمة التضامنية مكنّت الصناديق الاجتماعية في سنة من مبلغ قيمته 460 مليون دينار و430 مليون دينار في الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، مؤكدا أنّ هذه النسبة مخصصة لتوفير أجور المتقاعدين.

وأبرز الطرابلسي أن الإصلاحات التي انطلقت منذ سنة 2019، ساهمت في تحسين موارد الصناديق الاجتماعية، وهو ما مكن من صرف الجرايات في السنوات الماضية بصفة منتظمة، مع احترام التعديل الآلي للجرايات.

وبين الطرابلسي بأن هذه المساهمة التضامنية ستتواصل نظرا لمساهمتها في إنقاذ الصناديق الاجتماعية.

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