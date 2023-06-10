الطريقي: بداية الأسبوع القادم نتوصل بقرار اصدار بطاقة ايداع في حق الغنوشي في قضية الجهاز السري

أكد سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن هيئة الدفاع عن موكله تنتظر بداية الأسبوع القادم للتوجه للمحكمة الابتدائية بأريانة، والتوصل بالقرار الرسمي المتعلق بإصدار بطاقة ايداع ثالثة في حق الغنوشي، كان أصدرها أمس الجمعة قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة.

وأفاد الطريقي بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أصدر بطاقة ايداع ثالثة في حق موكله يوم الجمعة في ما يعرف بقضية « الجهاز السري لحركة النهضة »، وأنه لا يمكن تأكيد ذلك الا بعد التوصل بالقرار الرسمي القضائي المتعلق بذلك، معتبرا أن موكله يتعرض الى « مظلمة واستهداف »، على حد تعبيره.

وقال الطريقي: « الغنوشي كان قاطع جلسات الاستنطاق والبحث والسماع منذ أسابيع، مذكّرا بأن بطاقات الايداع الأخيرة التي تم اصدارها في حقه تمت دون سماع وحضور فريق الدفاع، التي قال « إنها لا تمتلك المعلومات الكافية بخصوص تطورات القضايا المتعلقة بالغنوشي » لعدم الاستماع له ولعدم حضور فريق الدفاع معه.

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