الطريقي: سلامة راشد الغنوشي نضعها على ذمة الرئيس ووزير الداخلية والجيش

حمّل القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيس الجمهورية قيس سعيد والجيش التونسي مسؤولية سلامة رئيس الحركة راشد الغنوشي، مؤكدا أن الحركة أصبحت تغشى على حياة الغتوشي ومقراتها وأعضائها.

واعتبر الطريقي أنه تم اليوم استعمال المؤسسة العسكرية لتمرير معطيات يعتبرها فريق الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد خطيرة باتهام جهاز الاستخبارات العسكرية بأنها من بين الجهات التي قدمت المعطيات، داعيا فريق الدفاع للتراجع عمّا قيل.

من جهته، أكد الناطق باسم حركة النهضة « عماد الخميري » أنّ لهيئة الدفاع عن الدفاع جهاز خاص تمثله و تمثله الأطراف الملتقية مع هيئة الدفاع « من أوطاد ويسار استئصالي » ، مشددا على أن لديهم أدوات للتسلل لأجهزة الدولة وخاصة منها الأجهزة الصلبة.

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