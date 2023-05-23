الطريقي: يتم التحقيق مع راشد الغنوشي في 9 قضايا

أعلن سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، ، إنه وقع إيقاف منوّبه « من أجل مجرّد تصريح سياسي وقع فبركته وتدليسه »، حسب قوله.

وأضاف الطريقي بأن النيابة العمومية تحرّكت استنادا إلى هذا التصريح الوارد على صفحة « فايسبوكية » مُعادية لحزب حركة النهضة، وقامت بإجراءات خارجة عن القانون، من تفتيش وإيقاف واحتفاظ وحرمانه من التواصل مع المحامين الذين توجهوا إلى فرقة مقر العوينة.

كما أكد الطريقي أنه يتم التحقيق مع راشد الغنوشي في 9 قضايا، في انتظار قضايا أخرى، مضيفا أيضا أن المحاكمات تتم ليلا وبمعزل عن محامييه.

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