الطريق السيارة تونس-الحمامات: تعرض مذيعة إلى براكاج مسلّح

تعرضت المذيعة براديو ماد « سحر حامد » ليلة أمس الاثنين، في الطريق السيارة بين قرمبالية و تركي إلى عملية براكاج من قبل عصابة إجرامية أوهموها في البداية بعطب في إحدى الاطارات المطاطية لسيارتها .

وبينت المتحدثة بأن فتاة اعترضت طريقها وطلبت منها الوقوف بدعوى أن إطار سيارتها سينفجر و في الاثناء داهمها شخص ، كان مختبئا في سيارة الفتاة يحمل سكينا ، و طلب منها النقود و الهاتف الجوال ووجه الشاب لها ضربات بآلة حادة على مستوى وجهها ورقبتها ويدها وطالباها هو والفتاة بترك السيارة و النزول.

وقالت سحر حامد إن نباح كلبها الذي كان بجانبها أنقذها منهم.

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