الطيب البكّوش: الأزمة بين المغرب وتونس « فاجأتنا » والعلاقات بين البلدين تمرّ بإمتحان عسیر

قال الأمین العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش في بيان له اليوم الاثنين، إن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت، مؤخرا، بين المغرب وتونس شكلت « مفاجأة »، منبها إلى أن العلاقات بين البلدين المغاربيين تمر بامتحان عسیر آخر یضاف إلى ما یعیشه المغرب الكبیر من أزمات.

وورد في نص البيان ما يلي:

« في ھذا الوقت الذي سعینا فیه لنصح تونس بالقیام بمبادرة صلحیة إثر قطع العلاقات بین الجزائر والمغرب، ثم لعقد خلوة مغاربیة بين وزراء خارجية الدول المغاربية والأمین العام لصالح الحل السیاسي في لیبیا، نرى بكل أسف وألم فرصة أخرى تھدر وتغیب فیھا المبادرة بمناسبة انعقاد القمّة الیابانیة الأفریقیة الثامنة بتونس » .

واستطرد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أنه يغتنم فرصة استجابة لیبیا وموریتانیا أخیرا للدعوة إلى عقد خلوة مغاربية لوزراء الخارجية مع الأمين العام خاصة بالأزمة اللیبیة، من أجل توجيه نداء في العلن إلى الدول المغاربیة لاستكمال الاستجابة لعقد الخلوة الخماسیة وإنجاحھا واغتنام مناسبتھا لتحقیق ثلاثة أهداف.

والهدف الأول، بحسب البيان، هو صیاغة خطة سلام في لیبیا، ثم عقد لقاءات ثنائیة على ھامش الخلوة لحل المشاكل الثنائیة، في حين يتمثل الهدف الثالث تعیین أمین عام جدید یواصل العمل.

وأضاف البكوش قائلا: « نحن نأمل أن یساھم ذلك في التقدّم بالعمل المغاربي المشترك، وعسى أن یكون اشتداد الأزمات الأخیرة بدایة الانفراج وعودة التآخي والتفاھم والتكامل تحقیقا للأھداف المرسومة منذ تأسيس الاتّحاد المغاربي في 17 فيفري 1989 بمرّاكش ».

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