الطيب راشد يطعن في قرار تجميد عضويته في المجلس الأعلى للقضاء

أعلن الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية، عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الدائرة الاستئنافية المختصة بالمحكمة الإدارية تعهّدت بدعوى أصلية تقدّم بها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، للطعن في قرار تجميد عضويته صلب المجلس الأعلى للقضاء.

وكشف الغابري بأن الطيب راشد تقدّم أيضا بدعوة استعجالية لتوقيف تنفيذ قرار تجميد عضويته، مشيرا إلى أن المعني قام بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس وبجميع الهيئات التي ينتمي إليها بصفته .

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