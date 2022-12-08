العاصمة: إصابة أمني بطلق ناري من مسدّسه

أكّد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية فاكر بوزغية في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، إصابة عون أمن على مستوى البطن عندما كان على متن إحدى السيارات الامنية التابعة لإحدى الدوريات في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل الأمني إلى المستشفى وفتح بحث تحقيقي لمعرفة تفاصيل الحادثة ان كانت محاولة انتحار أو الإصابة نتيجة إطلاق نار على وجه الخطأ.

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