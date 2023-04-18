العاصمة: حجز 6.82 طنا من مادتي الفارينة والسميد الغذائي

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، فجر اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023، من الكشف عن مخزن عشوائي بمنطقة العوينة يتم استغلاله دون موجب قانوني لخزن كميات هامة من مشتقات الحبوب المدعمة وبطرق تمس من حسن تزويد السوق بهذه المواد.

وقد تم بالتنسيق مع مصالح منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج حجز 6.82طنا من مادتي الفرينة والسميد الغذائي، في انتظار استكمال إجراءات رفع المحجوز وتأمينه وتحرير محضر بحث ضد صاحب المخزن من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها.

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