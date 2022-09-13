العاصمة: نهب وتخريب أحد مواقع التجهيزات الكهربائية بمدخل محطة الأرتال

اخر تحديث : 13/09/2022

السكك الحديدية

تعرّض فجر اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، أحد مواقع التّجهيزات الكهربائيّة بمدخل محطّة الأرتال بتونس العاصمة إلى النهب والتخريب حيث تمّ قطع 35 متر من الأسلاك النحاسيّة الخاصة بالتشوير وسرقتها مما سبّب تعطّل المحوّلات الآلية للسكك واضطرّت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة إلى تشغيلها يدويّا وهو ما أدى إلى اضطراب حركة سير القطارات القادمة إلى محطّة تونس والمنطلقة منها صباح اليوم، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ونبّهت الشركة، نظرا لتكرّر أعمال النهب والتخريب لمختلف التجهيزات التّابعة لها، إلى خطورة هذه الأعمال وتأثيرها المباشر على سير القطارات هذا بالإضافة إلى التكلفة المادّية الباهظة والخسائر المترتّبة عنها فضلا عن طول اﻵجال لإصلاح هذه التجهيزات.
وأكدت الشركة أنها بصدد اصلاح التجهيزات المسروقة، داعية في الأثناء كافة المواطنين إلى المحافظة على مختلف المعدّات والتجهيزات التى تمثل ممتلكات عامة ومكسبا وطنيا ومحذرة من نتائج أعمال السّرقة والنّهب والتخريب وما قد يترتّب عنها من خطر ومن تعطيل لمصالح المواطنين.


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