العالية: العثور على قذيفة حربية تعود للحرب العالمية الثانية

أعلن معتمد العالية من ولاية بنزرت غسان بواب في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن فلاحا عثر بمنطقة التلة من عمادة الخيتمين بالعالية على قذيفة حربية (طولها 50 صم وقطرها 25 صم) تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.

وبين المعتمد بأن الفلاح عثر على القذيفة خلال أعمال حراثة بحقله وأعلم على الفور مصالح الحرس الوطني التي تواصلت بدورها مع الوحدة المختصة في المتفجرات التابعة للجيش الوطني من أجل رفع القذيفة وتأمين المكان.

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