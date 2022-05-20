العباسي: أكبر كارثة للتونسيين هي ارتفاع نسبة التضخّم إلى رقمين

اعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال حضوره المنتدى السابع للجباية الذي نظمه فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الجمعة، أن أكبر كارثة بالنسبة للتونسيين هي ان تتحول نسبة التضخّم الى رقمين، اي ان تتجاوز 10 % .

وأكد العباسي على ضرورة التعاون بين البنك والحكومة والإدارات الأخرى، لإيجاد الإمكانيّات التي تشجع المؤسسات على مواجهة المنافسة الخارجية والتحدّيات، خاصةً بعد آثار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال العباسي إن الدينار التونسي قد سجل تراجعا بنسبة 7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام.

وتوقّع محافظ البنك المركزي أن يزيد عجز الميزانية التونسية إلى 9.7 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 بالمئة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.

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