العباسي: تخفيض الترقيم السيادي لتونس هو ضريبة التردد وعدم وضوح الرؤية

اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال الجلسة العامة الـ42 للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة يوم الخميس 22 أكتوبر 2021، أن « تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 من قبل « موديز »، هو ضريبة التردد وعدم وضوح الرؤية على المستويين السياسي والاقتصادي ».

وأضاف العباسي بأن مؤسسة الاصدار تراقب عن كثب تطور التصنيف الائتماني للبلاد، مشيرا الى ان عدم القدرة، حتى الآن، على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي زاد من هذه الضبابية وعدم وضوح الرؤية، « رغم اننا كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق قبل سقوط حكومة الفخفاخ مباشرة « ، حسب قوله.

وعبر العباسي عن أمله في أن « يحرز هذا الملف تقدما مع الحكومة الجديدة التي نتباحث معها حاليا حول وثيقة تتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي » مضيفا قوله « إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في أقرب وقت ممكن ، أعتقد أننا سنتمكن من تخفيف الضغوطات والعودة الى الحالة الطبيعية نوعا ما ».

ويعتقد محافظ البنك المركزي، بخصوص تبديد شكوك الشركاء الماليين الرئيسيين، أنه يتعين أيضا النجاح في غلق ميزانية 2021 وتوضيح الرؤية لميزانية 2022. وفي ذات السياق، قال العباسي ان المجهودات متواصلة لتعبئة تمويلات ثنائية و »آمل أن نتمكن من الحصول على هذا التمويل الذي سيمكننا من تعزيز السوق وان نستهل سنة 2022 في ظروف عادية « .

وشدد المحافظ على أن » ما يطلبه صندوق النقد الدولي هو فقط أن يتوافق التونسيون حول عدد من الإصلاحات الضرورية والمعروفة منذ فترة ».

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