العباسي يتوقّع أن يتوصل صندوق النقد لاتفاق قرض مع تونس خلال الأسابيع المقبلة

توقع محافظ البنك المركزي « مروان العباسي » في تصريح لقناة العربية اليوم الأربعاء، أن يتوصل صندوق النقد الدولي لاتفاق قرض مع تونس خلال الأسابيع المقبلة مؤكدا أن التضخم في الأسعار في تونس راجع بالأساس إلى التضخم العالمي.

وأبرز العباسي بأن قيمة القرض رهين معطيين، وهما إمكانيات تونس للسحب من الصندوق والنقاش الذي سيحصل بين تونس وصندوق النقد الدولي على الإصلاحات المُزمع إجراءها خلال الثلاث سنوات القادمة.

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