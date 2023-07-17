العبيدي: ما تمّ إمضاؤه أمس بين تونس والاتحاد الأوروبي هي نوايا استثمار

أكّد الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي في تصريح لجوهرة أف أم اليوم الإثنين 17 جويلية 2023، أن مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها أمس مع الاتحاد الأوروبي ليست اتفاقية بل هي نوايا استثمار.

وأضاف العبيدي أن هذه النوايا ستكون على المدى الطويل والمدى الطويل في السياسة والتعاون الدولي يعني سنوات وعقود .

وبيّن الديبلوماسي السابق أن نوايا الاستثمار التي تم توقيعها أمس ستكون بعد 20 أو 30 سنة بفائض كبير وفقا لشروط عديدة من بينها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن أوروبا أرسلت « أتعس ما لديها » للتفاوض معنا في إشارة لليمين المتطرف، وفق تصريحه.

وللتذكير فقد تم أمس الأحد توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي .

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