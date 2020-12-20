العثور على جُثّة راعي غنم مقطوع الرأس بحاسي الفريد (التفاصيل)

عُثر اليوم الأحد، على جُثّة راعي غنم مقطوع الرأس بمنطقة السلاطنية المحاذية لجبل السلوم والتابعة لمعتمدية حاسي الفريد بالقصرين.

وأوضح خال الضحية نجيب الذيبي في تصريح لـ ( وات)، بأن ابن أخته المدعو عقبة ذيبي البالغ من العمر 32 سنة تعرض إلى الذبح من قبل مجموعة ارهابية، عندما كان بصدد رعي الأغنام بعد اتهامه بنقل معلومات حولهم الى الوحدات الأمنية.

وأضاف الذيبي بأن عملية الذبح تمت أمام شقيقيه وابن عمه بعد أن تم ربطهم بالحبال واطلاق سراحهم فور استكمال العملية، حسب روايته.

وقد رجّحت مصادر أمنية أن تكون مجموعة إرهابية تقف وراء هذه الجريمة وأكدت أن الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الحادثة والتأكد من صبغتها الإرهابية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالقصرين رياض النويوي، إن مجموعات ارهابية متمركزة بجبال السلوم، دون أن يُؤكّد طبيعة العملية إن كانت إرهابية أم جريمة حق عام.

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