العثور على رجل أمن مقتول بمركز ميناء جربة والقضاء على القاتل

تمّ مساء اليوم الثلاثاء، العثور على رجل أمن مقتول بمركز ميناء جربة.

ووفقا لمصادر مطلعة فقد تمت ملاحقة القاتل وهو عون حرس والقضاء عليه بعد تبادل لإطلاق النار قرب الكنيس اليهودي.

من جهته، أكد مدير المستشفى الجهوي بجربة لقناة فرانس 24 مصرع شخصين.

وشددت مصادر متطابقة على أنه لا وجود لإطلاق نار على معبد الغريبة على عكس ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الأجنبية وأن الوضع الأمني تحت السيطرة .

وأكدت المصادر ذاتها أن مداخل جربة على مستوى البطاح و القنطرة الرومانية مغلقة دخولا و خروجا الى حين انتهاء عملية التمشيط مع وجود إجراءات أمنية مشددة أكثر في محيط معبد الغربية .

ويشهد حاليا محيط مستشفى الصادق المقدم بحومة السوق بجربة حالة استنفار أمني وتم اغلاقه أمام جميع المواطنين ومنعهم من الدخول.

جدير بالذكر بأن الزيارة السنوية للغريبة بجزيرة جربة اختتمت مساء اليوم الثلاثاء.

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