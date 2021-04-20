العثور على رجل الأعمال زهير عبد الكافي مقتولًا في منزله

اخر تحديث : 20/04/2021

زهير عبد الكافي

عُثر مساء اليوم الثلاثاء، على جثة كهل بمنزله بحي الفهري طريق العڤبة غرب العاصمة.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الضحية هو رجل الأعمال زهير عبد الكافي صاحب محطة Shell العقبة و قاعة أفراح وقد عثر عليه ابنه قُبيل الإفطار غارقا في دمه بعد تعرضه لطعنات في جسمه.

وقد تحولت الشرطة الفنية على عين المكان، وأذن قاضي التحقيق بعد معاينة الجثة بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي للتشريح.


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