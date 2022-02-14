العثور على رضيع حديث الولادة بالصندوق الخلفيّ لسيّارة تاكسي



أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن مندوب حماية الطفولة بولاية نابل تلقى بتاريخ الأحد 13 فيفري 2022 إشعارا فوريا بخصوص العثور على رضيع حديث الولادة من جنس الذكور لا يتعدّى سنّه 15 يوما بالصندوق الخلفيّ لسيّارة تاكسي.

وقد أفاد سائق التاكسي للجهات الأمنية أنه بتوجهه إلى محطة بنزين للتزود بالوقود وتنظيف السيارة فوجئ لدى فتحه للصندوق الخلفي للسيارة بوجود طفل رضيع داخل كيس بلاستيكي ومغطى بلحاف أحمر اللون.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمراجعته أذن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل بفتح بحث ونقل الرضيع إلى المستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل أين تمّ إيواؤه بقسم الرضّع وإخضاعه إلى جملة من الفحوصات الطبيّة للتأكد من سلامته واستقرار حالته الصحيّة، في انتظار إحالة الملف على أنظار قاضي الأسرة لاتخاذ ما يتعيّن في الغرض.

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