العثور على قذيفة ومواد تفجير بمرتفعات القصرين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد تحرّكات مشبوهة بمرتفعات ولاية القصرين قد تنذر بالتحضير لعمل إرهابي يستهدف العسكريين والأمنيين العاملين بالمنطقة. وقد تولت بداية من يوم أمس الوحدات العسكرية القيام بعمليات تفتيش وتعقب واسعة تخللتها رمايات بريّة وقصف جوي استهدفت أماكن تحرك العناصر الإرهابية.

وتم بتمشيط هذه الأماكن العثور على مخبأ يحتوي على مواد أولية لصناعة المتفجرات متمثلة أساسا في قذيفة قديمة من مخلفات الحرب وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية صغيرة، وهي توابع كانت مخصّصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة تعاملت معها تشكيلة الهندسة العسكرية وفجرتها على عين المكان.

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