العثور على مخيم للإرهابيين في مرتفعات القصرين

أعلن مصدر أمني بالقصرين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب في القصرين تمكنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من الكشف عن مخيّم للإرهابين بأحد المرتفعات الجبلية في الجهة وتمّ العثور داخله على أواني طبخ وبقايا أدوية ومادة لتعقيم المياه وأدوات للحفر .

وأوضح المتحدث بأنّه تمّ العثور على هذا المخيّم خلال عمليات تمشيط موسّعة شملت مرتفعات الجهة المعلنة مناطق عسكرية مغلقة.

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