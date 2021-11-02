العثور على مركب المهاجرين غير الشرعيّين في عمق 52 مترا

تمكنت الوحدات البحريّة التابعة لجيش البحر ظهر اليوم الثلاثاء، مرفوقة بفريق غوص من فوج الغواصين المختصين من تحديد موقع القارب بدقة الذي غرق يوم 16 أكتوبر الماضي وتم إثرها القيام بعمليات غوص عميقة وتمّ معاينة قارب الهجرة المذكور القابع بقاع البحر بعمق 52 مترا والتأكد من عدم وجود جثث لآخرين عالقين داخله. وبفحص هيكله تم التأكد من عدم تعرضه لحادث اصطدام أو ما شابه قبل الغرق.

ويذكر أنّ القارب المذكور غرق يوم 16 أكتوبر الماضي وكان على متنه 30 مهاجرا غير شرعي، شرق المهدية على بعد 10 كلم وقد تمّ إنقاذ 07 أشخاص وانتشال 04 جثث فيما لم يتم العثور على بقية المهاجرين، حيث وجّه جيش البحر على عين المكان وحدات عائمة مجهزة بمعدات متطورة بحثا عن بقية المفقودين.

وإثر عمليات بحث وتمشيط متواصلة للمنطقة المذكورة خلال الفترة بين 16 أكتوبر الماضي إلى غاية يوم 02 نوفمبر الجاري، تمكنت وحدات جيش البحر أخيرا من العثور على ثلاث جثث آدمية قرب موقع الغرق. وقد تم تسليمها إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان.

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