العجز التجاري لتونس يتوسع إلى 19.2 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2022

ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2022، الى 2ر19 مليار دينار مقابل 9ر11 مليار دينار خلال نفس الفترة 2021، مدفوعا بتوسع وتيرة العجز الطاقي الى 7 مليار دينار وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.

وكشف المعهد في بيان صحفي حول نتائج التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2022 نُشر اليوم الخميس، ان العجز الطاقي يمثل 6ر36 بالمائة من العجز التجاري الجملي لتونس، علما وانه ناهز 3ر3 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. وينخفض العجز التجاري لتونس مع موفي سبتمبر 2022، دون احتساب الطاقة ، من 2ر19 مليار دينار الى نحو 1ر12 مليار دينار، وفق تحليل المعهد.

واعتبر المعهد ان العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين البالغ 6ر6 مليار دينار وتركيا المقدر بنحو 3 مليار دينار. علما وان تونس تسجل عجزا مع الجزائر ب 5ر2 مليار دينار وروسيا ب2 مليار دينار وايطاليا 7ر1 مليار دينار واسبانيا 7ر0 مليار دينار.

وسجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع فرنسا بنحو 1ر3 مليار دينار وألمانيا بنحو 1ر2 مليار دينار علما وان الفائض مع ليبيا ناهز 3ر1 مليار دينار.

وبلغت قيمة الصادرات التونسية قرابة 2ر42 مليار دينار مما شكل تحسنا بنسبة 8ر25 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وارتفعت صادرات تونس من الطاقة بنسبة 84 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 1ر72 بالمائة والمنتوجات الفلاحية بنسبة 1ر32 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 9ر21 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5ر13 بالمائة.

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