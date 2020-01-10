العذاري: لن أمنح ثقتي للحكومة وتونس تسير في الطريق غير السليم

أكد الأمين العام المستقيل لحركة النهضة والنائب بالبرلمان زياد العذاري في مداخلة له بالبرلمان مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة، أنه غير قادر على منح صوته لفائدة الحكومة رغم الكفاءات التي تضمها.

واعتبر العذاري أن الشرط الأساسي للحكومة مفقود وهو غياب الحزام السياسي، فضلا عن غياب الرؤيا والوجهة التي ستتخذها الحكومة مستقبلا مع وجود غموض كبير يحف الحكومة.

كما بين العذاري بأن الحكومة في حاجة إلى قدرة على الانجاز وتحويل الرؤى إلى أشياء محسوسة وملموسة، معتبرا أن تونس تسير في الطريق غير السليم .

وشدد العذاري على ضرورة عدم إعادة أخطاء الماضي نفسها مع اكتساب الشجاعة للإعتراف بها.

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