العريض: لا بُد للحقيقة أن تظهر مهما حاولوا إخفاءها أو طمسها

أكد رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أنّ حقيقة قضية التآمر على أمن الدولة وقضية التخابر واستهدف قيادات النهضة لا بد أن تظهر مهما حاولوا إخفاءها أو طمسها، وفق تعبيره.

وتساءل العريض: « امتنعت السلطة حتى الآن عن أي توضيح، فلا وزارة الداخلية تحدثت ولا وزارة العدل وضحت !!لماذا ؟؟ هل هناك من يريد طمس الحقيقة ؟ ما تفسير هذا الصمت المريب من السلطة ؟؟ هل هو التواطئ ؟ هل هو تورط بعض أصدقائهم أو شركائهم فيها ؟هل لأن هذه القضية قد تكشف الجهاز السري الحقيقي والغرف المظلمة الفعلية ؟؟ « .

وشدد العريض على أن كشف الحقيقة واجب على السلطة وحق للمواطنين.

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