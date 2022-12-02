العريض: مصير بلادنا يُوشك أن يكون في مهب الريح.. الوضع لا يقبل أن يستمر

اعتبر وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض في تدونية على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن مصير بلادنا يوشك أن يكون في مهب الريح، مشددا على أن المواطنين مُغيّبون تماما.

وكتب العريض: « وكأنما البلاد ملك للسلطة وحدها، او هي مرتبكة تماما في ادارة هذه الأزمة التي اندلعت داخل أركانها .. هذا وضع لا يقبل ان يستمر » .

وانتقد العريض صمت الحكومة حيال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص قضية عناوينها التآمر على أمن الدولة وربط علاقات مشبوهة بالخارج والإعداد لانقلاب أو ما شابه ذلك.

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