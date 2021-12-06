العريض: أطراف متشبّعة بالاقصاء ترى جُزءًا من الشعب إما في القبور أو في السجون

أكد القيادي بحركة النهضة علي العريض في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن هناك محاولات للضغط على القضاء أو توجيهه أو توظيفه، مشيرا إلى وجود محاولة تزوير وتشويه للتاريخ مع ازدواجية المعايير ومحاولات التوظيف للمؤسسات الأساسية للدولة، داعيا إلى العودة إلى دولة القانون والمؤسسات والدستور والحريات.

واعتبر العريض أن هناك أطراف وبعض الأفراد متشبعين بقيمة الاقصاء والنكران ولا يرون جزءًا من الشعب التونسي إلا إما في القبور أو في السجون، مضيفا بقوله: « وقت ما يقدروش عليه بالشكل الديمقراطي يلجؤوا لتوظيف أجهزة الدولة سواء كانت أمنية أو عسكرية مع محاولة توظيف القضاء لتصفية الحسابات » .

وشدد العريض على أن المتشبع بقيمة الإقصاء والكراهية يُمثل خطورة على المنهج الديمقراطي، مؤكدا تمسك النهضة بعلوية القانون واستقلال القضاء.

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