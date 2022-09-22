العريّض: أحاكم على سياسيات اقترحتُها على مجلس الأمن القومي في عهد المرزوقي

أكد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في تصريح صحفي عقب الإفراج عنه فجر اليوم الخميس، أن القضية التي يُحاكم من أجلها سياسية بحتة .

وأبرز العريض بأن القضية متقدّمة بها شكاية من قبل مجموعة من ألذ أعداء النهضة، مضيفا بقوله: « أنا أحاكم على سياسيات اقترحتها على مجلس أمن الحكومة والمجلس الأمن القومي في عهد المنصف المرزوقي على قضايا انطلق البحث فيها منذ 2011″ .

وأعرب العريض عن استغرابه من ان تتم « محاكمته وحده كرئيس حكومة سابق و وزير للداخلية حول قضايا من 14 جانفي 2011 الى الآن ولم تتم دعوة بقية المسؤولين الذين شغلوا المنصب نفسه « .

كلمات البحث :العريّض;المرزوقي;مجلس الأمن القومي