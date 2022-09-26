العريّض: قيس سعيد اعترض على تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي آنذاك

أكد نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ومنظمة هيومن رايتس ووتش اعترضوا على تصنيفه لأنصار الشريعة كتنظيم إرهابي صائفة 2013.

وأضاف العريض: « عندما توليت وزارة الداخلية في 23 ديسمبر 2011 لبست لباس الدولة بالكامل، بضمير مخلص للدولة ومنذ 12 جانفي 2012 بعد الكشف عن حادثة بئر علي بن خليفة اكتشفت وجود تنظيم مجهول مسلح في البلاد إلى ذلك الوقت فركّزنا الاستعلام عليهم للتعجيل بكشفه وكشف هيكلته وقيادته وعلاقاته وأهدافه وخططه وتمويله وأفراده وتمكنا من كشف مخازن للسلاح ومن جمع المعطيات من الموقوفين وصنفتهم كتنظيم إرهابي منذ صيف 2012 ولم أعلن عن ذلك إلا بعد سنة لأسباب تكتيكية » .

واعتبر العريض أن القضية المثارة اليوم ضده هي استهداف شخص قيادي واستهداف حزب لأسباب تتعلّق بالعداء الأيديولوجي والاستهداف السياسي لأنه معارض وبهدف التغطية والإلهاء عن المشاكل المعيشية والبطالة والفقر، وفق تقديره .

وقال العريض إنّ التحقيق معه دام اكثر من 16 ساعة، معتبرا أن ظروف التحقيق معه جدّ مرهقة خاصة لأعضاء لسان الدفاع الذين ظلوا دون كراسي.

وقال العرض إن من تقدموا بشكاية ضدهم أو تمّ الاعتماد على إفاداتهم هم عناصر عُرفت بعدائها المستحكم لحركة النهضة ولقيادتها وبتصريحاتها وحملاتها التشويهية للنهضة، مبرزا بأن العديد منهم حوكموا بقضايا الادعاء بالباطل وعرفوا بالاضطراب في المواقف.

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