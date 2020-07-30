العطلة البرلمانيّة من 1 أوت إلى 30 سبتمبر 2020

أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 30 جويلية 2020، على اجتماع مكتب المجلس.

وأقرّ المكتب العطلة البرلمانيّة من 1 أوت إلى 30 سبتمبر 2020 حسب ما يضبطه الدستور والنظام الداخلي، مع بقاء المكتب في حالة انعقاد استعدادا للمتطلبات الوطنيّة.

واستعرض المكتب قائمة مشاريع ومقترحات قوانين واحالها على اللجان، كما تداول في ضبط رزنامة لتشكيل الهياكل النيابيّة للدورة البرلمانيّة المقبلة.

وبخصوص اللوائح التي تقدّمت بها حركة النهضة فسيتم النظر فيها في مفتتح الدورة البرلمانيّة المقبلة.

كما نظر المكتب في عدد من النقاط التنظيمية والإجرائية الأخرى.

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