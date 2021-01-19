العفو الدولية: يجب أن يمتنع الأمن التونسي فوراً عن استخدام القوة لتفريق المحتجين

دعت منظمة العفو الدولية اليوم في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، قوات الأمن التونسية للامتناع فوراً عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة وعدة ولايات، ضد التهميش، وعنف الشرطة، والفقر، وانعدام فرص العمل.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه « حتى عند حدوث أعمال تخريب ونهب، يجب على المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب » .

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