العفو الدولية تدعو قيس سعيّد للتراجع فورا عن إعلان تأييده لاستئناف تنفيذ الإعدام

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع فوراً عن إعلانه تأييد استئناف تنفيذ عمليات الإعدام، مطالبة الحكومة التونسية إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

واعتبرت العفو الدولية أن استئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن.

وشددت العفو الدولية على أنه مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة، فلا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة.

وأكدت المنظمة أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.

وقالت المنظمة إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

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